Adana'da 362 araç trafikten men edildi - Haberler

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Adana'da 362 araç trafikten men edildi

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
Adana'da 362 araç trafikten men edildi

Adana'da, jandarma ekiplerince nisan ayında gerçekleştirilen denetimlerde 362 araç trafikten men edildi.

ADANA (AA) - Adana'da, jandarma ekiplerince nisan ayında gerçekleştirilen denetimlerde 362 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelindeki sorumluluk sahasında 1-30 Nisan'da trafik denetimleri gerçekleştirdi.

125 bin 976 aracı ve sürücülerini denetleyen ekipler, bin 610 kişiye para cezası uyguladı, eksiklikleri belirlenen 362 aracı trafikten men etti.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

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