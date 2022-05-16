Adana'da 362 araç trafikten men edildi - Haberler

ADANA (AA) - Adana'da, jandarma ekiplerince nisan ayında gerçekleştirilen denetimlerde 362 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelindeki sorumluluk sahasında 1-30 Nisan'da trafik denetimleri gerçekleştirdi.

125 bin 976 aracı ve sürücülerini denetleyen ekipler, bin 610 kişiye para cezası uyguladı, eksiklikleri belirlenen 362 aracı trafikten men etti.