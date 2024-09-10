Adana'da 35 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 35 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 10 av tüfeği, 24 tabanca ve 1 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, 208 uyuşturucu hap ile 1223 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Operasyon ve denetimlerde farklı suçlardan aranan 133 şüpheli de yakalandı.