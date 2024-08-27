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Adana'da 34 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yapılan operasyon ve denetimlerde 34 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, çok sayıda uyuşturucu hap ve silah yapımında kullanılan parçalar da bulundu. 34 şüpheli tutuklandı ve 201 kişi de farklı suçlardan yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin geçen haftaki operasyon ve denetimlerinde 34 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Ağustos'ta ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 7 av tüfeği, 23 tabanca ve 4 kurusıkı tabanca, silah yapımında kullanılan parçalar, 2 çelik yelek, çok sayıda mermi ve kartuş ile 531 uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 201 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA / Güncel

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