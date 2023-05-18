Adana'da 34 kilo 350 gram uyuşturucu bulunan minibüsteki 3 yolcu tutuklandı

Adana'da minibüste 34 kilo 350 gram skunk ile yakalanan 3 yolcu tutuklandı.

Adana'da minibüste 34 kilo 350 gram skunk ile yakalanan 3 yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine bir minibüsü durdurup narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yaptı.

Köpeğin araçtaki iki çuvala tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 60 pakette 34 kilo 350 gram skunk bulundu.

Bunun üzerine kuzen oldukları belirlenen A.B. (21), M.B. (21) ve V.B. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.