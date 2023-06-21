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Adana'da 339 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da 339 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Adana'da yapılan denetimlerde, 339 paket kaçak sigara ele geçirildi ve araçlardaki 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 339 paket kaçak sigara ele geçirilen araçlardaki 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesindeki sorumluluk sahasında bulunan yollarda denetim gerçekleştirdi.

Şüphelendikleri bazı araçları durdurup arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 339 paket sigara ele geçirdi.

Ekipler, kaçakçılıkla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Adana Güncel Haberler

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