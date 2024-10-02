Adana'da 33 Kadın Belgeseli Galası Gerçekleşti

ADANA'da iş hayatının farklı kollarında başarılı olan 33 kadının anlatıldığı 33 Kadın belgeselinin galası gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 10 şehirde iş hayatında başarı göstermiş kadınların hikayelerinin anlatıldığı 33 Kadın belgeselinin Adana ayağında çekimler tamamlandı. Gazeteci ve yapımcı Ufuk Cavlı tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında daha önce Mersin, Hatay ve Gaziantep'te tamamlanan belgeselde, bu kez Adana'da iş hayatında başarı gösteren 33 kadının hikayesi anlatıldı. 33 Kadın belgeselinin galası kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Galada, hikayesi belgesele konu olan 33 kadına plaket verildi. 33 Kadın belgeselinin, 10 ilde gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade eden Cavlı, "Bu projede biz kadın gücü ve farkındalığını ön plana çıkarmak istiyoruz. Kadınların başarı hikayeleri, umudunu kaybetmiş, mağdur edilmiş kadınlara ilham olsun, umut olsun diye bir belgesele taşıyoruz. 10 ilde 33 kadın seçiyoruz, yıl sonunda bu 333 kadına ulaşmış olacak ve Türkiye galasını yapacağız. Türkiye'nin güçlü ve başarılı 333 kadını milyonlara ilham olacak umut olacak" diye konuştu.