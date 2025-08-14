Adana'da 32 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Adana'da hırsızlık ve izinsiz kredi kartı kullanma suçlarından 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan T.Y., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Adana'da farklı suçlardan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Seyhan Büyükdikili Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "hırsızlık" ve "başkalarına ait kredi kartlarını izinsiz kullanma" suçlarından 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y'nin Seyhan ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan T.Y. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel