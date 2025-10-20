Adana'da 32 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Çocuğun cinsel istismarı suçundan 32 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.K., Adana'da yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Adana'da hakkında 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 32 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel