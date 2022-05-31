Adana'da "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği düzenlendi

AA - Koray Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' etkinliği düzenlendi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Başhekim Süleyman Çetinkünar, etkinlikte yaptığı konuşmada, tütün ve tütün ürünlerinin sağlığa olan zararlarını her alanda anlatarak toplumu bilinçlendirmenin vazifeleri olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara, tütün ürünlerine bağımlılıkla mücadele ve ilgili polikliniklerin çalışma işleyişi konularında bilgiler verildi.

Etkinliğe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Aygül Yeni ve hastane personeli katıldı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tütün Adana Mayıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title