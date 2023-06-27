Adana'da 300 öğrenciye bayram harçlığı dağıtıldı

İnfakta Birlik Derneği ile Kozan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Arife Çiçekleri Projesi kapsamında Kozan ilçesindeki Yusuf Baysal Anadolu Lisesi'nin bahçesinde çocuk şenliği düzenlendi. Şenlikte, ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye bayram harçlığı verildi, kıyafet hediye edildi.