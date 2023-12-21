Adana'da 300 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirilen Kamyonun Sürücüsü Tutuklandı
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alınan kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 300 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Adana'da 300 bin paket kaçak sigara ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu tespit edilen kamyonu takibe aldı.
Merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçta 300 bin paket sigara bulundu.
Gözaltına alınan sürücü O.C.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.