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Adana'da 300 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirilen Kamyonun Sürücüsü Tutuklandı

21 Aralık 2023 10:17 Güncelleme: 10:18 Abone Ol

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alınan kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 300 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.