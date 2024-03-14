Adana'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan bir firari hükümlünün Karaisalı ilçesinde olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.