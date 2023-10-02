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Adana'da 30 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Adana'da polisin yaptığı operasyonda, Seyhan ilçesinde bir evin deposunda 30 milyon 80 bin kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.