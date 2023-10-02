Adana'da 30 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı
Adana'da polisin yaptığı operasyonda, Seyhan ilçesinde bir evin deposunda 30 milyon 80 bin kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak 30 milyon 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ova Mahallesi'ndeki bir ikametin bahçesinde gümrük kaçağı ürün bulunduğunu belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, 30 milyon 80 bin makaron ele geçirdi. Polis ekipleri, şüpheli Serdar Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel