Adana'da 30 Ağustos Zaferi törenle kutlandı

ADANA'da 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, sabah erken saatlerde Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'na geçti. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, burada halkı selamladı. Daha sonra şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Hava Savunma Binbaşı Çağlayan Sezer, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığını ve 30 Ağustos'un taşıdığı tarihi önemi vurguladı. Program, halk oyunları gösterileri ve askeri geçit töreninin ardından sona erdi.