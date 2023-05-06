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Adana'da 3 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Gözaltı

Adana'da 3 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Gözaltı

Güncel Haberler

Adana'da sosyal medya ve internet sitelerine verdikleri sahte ilanlarla 13 kişiyi 3 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da sosyal medya ve internet sitelerine verdikleri sahte ilanlarla 13 kişiyi 3 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki sanal devriye ekibi, sosyal medyada ve internet sitelerine verdikleri sahte ilanlarla 13 kişiyi 3 milyon lira dolandıran şebekeyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Takip sırasında şüphelilerin, 'sazan sarmalı' yöntemiyle 2 kişiyi dolandırdıkları da saptandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, 8 şüphelinin yakalanması için dün belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda şebekenin liderliğini yaptığı öne sürülen A.G.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, farklı kişilere ait 29 banka kartı, 10 uzun namlulu silah mermisi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.G. ile birlikte bir kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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