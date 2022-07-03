Adana'da 3 milyon 432 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 3 milyon 432 bin makaron ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
Adana'da 3 milyon 432 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 3 milyon 432 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 3 milyon 432 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri bazı araç ve adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Araç ve adreslerde 202 bini tütün doldurulmuş 3 milyon 432 bin makaron, 7 bin 680 paket sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün, 28 kilogram nargile tütünü ve 3 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Polis, 9 zanlıyı gözaltına aldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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