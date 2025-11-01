Haberler

Adana'da 3 lise öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Adana'da 3 lise öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan yaşı küçük 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda 26 Ekim'de bankta oturan lise öğrencileri B.K. (17), Y.K. (17) ve İ.D'nin (17) yanına giden 2 kişi, cep telefonundan gösterdikleri fotoğraftaki bir kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu.

Öğrencilerin tanımadıklarını belirtmesinin ardından iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Motosikletle 4 kişinin daha gelmesiyle 6 kişi olan şüpheliler, çıkan kavgada 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralanan öğrencileri hastaneye kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin C.Y. (15), R.Ç. (15), A.K. (17), M.T. (17), A.M. (15) ve M.A. (15) olduğunu tespit etti.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan bıçaklı kavga, parktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
