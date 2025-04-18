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Adana'da 3 Kız Kavga Etti: Görüntüler Ortaya Çıktı

Adana'da 3 Kız Kavga Etti: Görüntüler Ortaya Çıktı
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Adana'da kendilerine küfrettiğini iddia eden bir kıza, 3 genç kız tarafından tekme ve yumruklarla saldırıldı. Olay cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

ADANA'da 3 kız, kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri kızı, tekme ve yumruklarla darbetti. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinde 3 genç kız, kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri kızla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup, kızı yere düşürüp tekme ve yumruklarla darbetti. Bu sırada kızların arkadaşlarından biri de kavgayı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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