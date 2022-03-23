3 kişiyi tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da otopark yakınına araç park etme meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde, 16 Mart'ta işlettiği otopark yakınına araçlarını park eden Emrah K, Kenan K. ve Sezer Ç'yi kavga sırasında pompalı tüfekle yaralayan firari Ömer P, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Zanlı Ömer P, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralılardan Emrah K. ve Kenan K'nin hastaneden taburcu edildiği, Sezer Ç'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tepebağ Mahallesi'nde, 16 Mart'ta otopark işleten Ömer P. ile araçlarını otopark yakınına park eden Emrah K, Kenan K. ve Sezer Ç. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer P'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Emrah K, Kenan K. ve Sezer Ç. yaralanmış, zanlı kaçmıştı.