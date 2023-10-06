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Adana'da 3 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, iki ayrı araçta 3 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda araçlar durduruldu ve yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli tutuklandı.