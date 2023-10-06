Adana'da 3 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, iki ayrı araçta 3 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda araçlar durduruldu ve yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli tutuklandı.
Adana'da iki ayrı araçta 3 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesinin ele geçirildiği operasyonda, 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu değerlendirdiği iki otomobili takibe alıp Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
Bunun üzerine araçlardaki Y.S, E.K, E.E. ve H.C.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.