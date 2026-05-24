Haberler

Adana'da 3 katlı metruk binanın bir bölümü çöktü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Seyhan'da 3 katlı metruk binanın ön cephesi öğle saatlerinde çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, ekipler bölgede önlem aldı. Mahalle sakinleri çökmenin depremlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 katlı metruk binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

Kayalıbağ Mahallesi'ndeki binanın ön cephesi öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kimsenin bulunmadığı belirlenen binanın tamamen yıkılması ihtimaline karşı bölgede önlem aldı. Toroslar EDAŞ personeli de çökme nedeniyle devrilen elektrik direğinin tehlike oluşturmaması amacıyla çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Resul Ekrem Pamuk, gazetecilere, binanın deprem nedeniyle yıkıldığını düşündükleri için korktuklarını söyledi.

Bölgede çok sayıda eski yapı olduğunu dile getiren Pamuk, Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem ve önceki yıllarda yaşanan sarsıntıların çökmede etkili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Binanın ön kısmının çökmesi ve sonrasında oluşan toz bulutu güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Çok üzgünüm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen, Kurban Kurbanov iddialarına noktayı koydu

Ünlü teknik adamı reddettiler
Trafikte tartışma ölüm getirdi: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Trafikte tartışma ölüm getirdi: Kalp krizi geçiren sürücü öldü
Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek gönderme
Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler

İki yıl önce Real Madrid'le Barça'ya kafa tutuyorlardı: Küme düştüler
Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi