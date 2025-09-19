Haberler

Adana'da 3 Kardeşi Darbeden Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, çocukların sesinden rahatsız olarak sopayla 3 kardeşe saldıran 52 yaşındaki şüpheli C.T. tutuklandı.

Yeşilbağlar Mahallesi'nde 16 Eylül'de evinin önünde oynayan çocukların sesinden rahatsız olup sokağa çıkarak elindeki sopayla H.G. (6) ile kendisine engel olmaya çalışan ağabeyleri B.G. (10) ve F.G'ye (18) saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.T'nin (52) Köprübaşı Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı C.T'nin, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
