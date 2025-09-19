Adana'da 3 Kardeşi Darbeden Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinin önündeki sokakta 3 kardeşi sopayla darbeden şüpheli tutuklandı.

Yeşilbağlar Mahallesi'nde 16 Eylül'de evinin önünde oynayan çocukların sesinden rahatsız olup sokağa çıkarak elindeki sopayla H.G. (6) ile kendisine engel olmaya çalışan ağabeyleri B.G. (10) ve F.G'ye (18) saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.T'nin (52) Köprübaşı Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı C.T'nin, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanması kararlaştırıldı.