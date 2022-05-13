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3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda tespit edilen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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