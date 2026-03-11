Haberler

Adana'da aranan firari 3 hükümlü polis denetiminde yakalandı

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, polis denetimi sırasında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü, polis ekiplerinin denetimi sırasında yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde yaptıkları denetimde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan İ.D.'nin, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ekipler, Akıncılar ve PTT Evleri mahallelerindeki uygulamada da bilgilerine baktıkları M.Ç. ve H.U. hakkında "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.

Firari hükümlüler İ.D, M.Ç. ve H.U. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

