Adana'da 3. Engelsiz Festival Coşkuyla Gerçekleşti
Adana'da özel gereksinimli bireyler için düzenlenen 3. Engelsiz Festival, eğlenceli etkinliklerle dolu geçti. Katılımcılar, şişme oyun parkuru, yüz boyama ve dans aktiviteleriyle keyifli anlar yaşadı.
Adana'da özel gereksinimli bireyler, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Engelsiz Festival"de eğlendi.
Gönüllü Anneler Topluluğunca organize edilen festival, merkez Çukurova ilçesindeki Örcün Kamp Alanı'nda yapıldı.
Festivale katılan özel gereksinimli bireyler ve vatandaşlar şişme oyun parkuru, yüz boyama ve dans etkinliklerine katıldı.
Müzik eşliğinde eğlenen katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel