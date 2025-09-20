Adana'da 3. Engelsiz Festival Coşkuyla Gerçekleşti

Adana'da özel gereksinimli bireyler, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Engelsiz Festival"de eğlendi.

Gönüllü Anneler Topluluğunca organize edilen festival, merkez Çukurova ilçesindeki Örcün Kamp Alanı'nda yapıldı.

Festivale katılan özel gereksinimli bireyler ve vatandaşlar şişme oyun parkuru, yüz boyama ve dans etkinliklerine katıldı.

Müzik eşliğinde eğlenen katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.