Haberler

Adana'da 3. Engelsiz Festival Coşkuyla Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da özel gereksinimli bireyler için düzenlenen 3. Engelsiz Festival, eğlenceli etkinliklerle dolu geçti. Katılımcılar, şişme oyun parkuru, yüz boyama ve dans aktiviteleriyle keyifli anlar yaşadı.

Adana'da özel gereksinimli bireyler, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Engelsiz Festival"de eğlendi.

Gönüllü Anneler Topluluğunca organize edilen festival, merkez Çukurova ilçesindeki Örcün Kamp Alanı'nda yapıldı.

Festivale katılan özel gereksinimli bireyler ve vatandaşlar şişme oyun parkuru, yüz boyama ve dans etkinliklerine katıldı.

Müzik eşliğinde eğlenen katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Yargıtay'dan emsal karar: Pandemi dönemindeki zorunlu ücretsiz izinler kıdem tazminatına sayılacak

Yargıtay'dan ezber bozan kıdem tazminatı ve yıllık izin kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.