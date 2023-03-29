Adana'da 3 bin 821 bina yıkılacak - Yeniden

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Adana'da yapılan incelemelerde 3 bin 821 bina ağır ve orta hasarlı çıktı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Adana'da yapılan incelemelerde 3 bin 821 bina ağır ve orta hasarlı çıktı. Bu binaların yıkılacağı belirtilirken, hasar tespit çalışmaları sürdüğü kentte afetzedelerin barınması için ilk aşamada 4 bölgede 2 bin 400 konteyner kurulacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerle yıkımların meydana geldiği 11 kentten biri olan Adana'da 13 bina yerle bir oldu. 418 kişinin hayatını kaybettiği kentte çok katlı 11 binanın yıkıldığı merkez Çukurova ilçesinde yaşayan bazı aileler, müstakil evlere taşındı. Kent içi göçün yaşandığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde nüfus yoğunluğu artarken, depremin ardından ekipler de hasar tespitine yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor.