Adana'da 3 Bin 50 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'da 3 Bin 50 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
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Yumurtalık ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir tankerde 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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