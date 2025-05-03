Adana'da 3 Bin 50 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir tankerde 3 bin 50 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.