Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptığını belirlediği bir şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, zanlının kullandığı kamyoneti kent merkezinde durdurup aradı.

Kamyonetin kasasındaki plastik tanklarda 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Adana, Güncel, Haberler

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