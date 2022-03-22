ADANA (AA) - Adana'da 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptığını belirlediği bir şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, zanlının kullandığı kamyoneti kent merkezinde durdurup aradı.

Kamyonetin kasasındaki plastik tanklarda 3 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.