Adana'da 3 bin 250 kök kenevir ele geçirildi Güncel Haberler Adana'da drenaj kanalında 3 bin 250 kök kenevir ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Adana'da drenaj kanalında 3 bin 250 kök kenevir ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir kişiye ait tarla kenarındaki drenaj kanalında kenevir bitkisi bulunduğunu belirledi. Bölgeye giden ekipler, drenaj kanalında 3 bin 250 kök kenevir bitkisi buldu. Tarla sahibi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Kenevir Adana Güncel Haberler

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