Adana'da 3 bin 246 uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 bin 246 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki iki kişi tutuklandı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3 bin 246 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki iki kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir aracı takibe aldı.
Ekipler, durdurup arama yaptıkları aracın bagajında 3 bin 246 uyuşturucu hap buldu.
Şüpheliler M.Ö. (35) ve Y.T. (30) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel