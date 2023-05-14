Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak belirlenen 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 15.06'da meydana geldi. 7,42 kilometre derinlikte yaşanan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre; herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.