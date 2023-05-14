Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak belirlenen 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 15.06'da meydana geldi. 7,42 kilometre derinlikte yaşanan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre; herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Saimbeyli (adana) - Güncel