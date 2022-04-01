Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem
AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 8,34'de ve 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AA / İsmihan Özgüven - Güncel