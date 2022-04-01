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Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 8,34'de ve 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

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