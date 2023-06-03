Adana'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

ADANA'nın Aladağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 13.34'te merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 5,36 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.