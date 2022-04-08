Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

ADANA (DHA) - ADANA'da Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 01.09'da merkez üssü Adana'nın Ceyhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel