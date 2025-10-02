Adana'da 29 Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
Adana'da uyuşturucu suçlarından dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü, düzenlenen operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ila 24 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 29 firari yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel