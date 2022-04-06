Adana'da 1 milyon 400 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 1 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana'da 1 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 1 milyon 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 1 milyon 400 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dutpınarı ve Mustafabeyli mahallelerinde yolda denetim gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında şüpheli bazı araçlarda arama yapan ekipler, 1 milyon 400 bin makaron ile 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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