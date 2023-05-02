Adana'da 28 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da, 15 günde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 milyon 550 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 566 bin doldurulmuş sigara, 8 bin 780 paket sigara, 1150 elektronik sigara ve 345 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Adana'da, 15 günde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 milyon 550 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 566 bin doldurulmuş sigara, 8 bin 780 paket sigara, 1150 elektronik sigara ve 345 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-30 Nisan'da kent merkezinde çeşitli kaçakçılık operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda 28 milyon 550 bin makaron, 566 bin doldurulmuş sigara, 8 bin 780 paket sigara, 1150 elektronik sigara ve 345 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.