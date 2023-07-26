Adana'da 278 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana polisinin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 278 ruhsatsız silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 234 tabanca, 13 kuru sıkı tabanca ve 31 ruhsatsız tüfek ile birlikte 2 bin 91 mermi bulundu. Ele geçirilen silahların sahiplerine yasal işlem yapıldı.

Adana polisinin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 278 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gece-gündüz, uygulama yapıyor. Şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan rutin uygulamaların dışında yunus polisleri şok çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapılan bu uygulamalar sonucunda son bir haftada içerisinde 234 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet kuru sıkı tabanca ve 31 adet ruhsatsız tüfek ile bu silahlara ait 2 bin 91 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen silahların sahiplerine ise yasal işlem yapıldı.

Polisin uygulamalarının devam edeceği öğrenildi. - ADANA