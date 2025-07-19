Adana'da 27 Bin 412 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltında

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde düzenlenen operasyonda 27 bin 412 uyuşturucu etkili hap ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde 27 bin 412 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çarkıpare Mahallesi'ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi.

Adreste 27 bin 412 uyuşturucu etkili hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, ikametteki B.D. (26) ve Z.D'yi (28) gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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