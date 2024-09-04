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Adana'da 26 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yapılan operasyon ve denetimlerde 26 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ayrıca, aramalarda uyuşturucu ve mermi bulundu. Operasyonlar sonucunda 96 şüpheli de yakalandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 26 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos-2 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 8 av tüfeği, 15 tabanca ve 3 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Operasyon ve denetimlerde farklı suçlardan aranan 96 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Güncel adana Suç

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