Adana'da 25 Sahte Botoks İlacı Ele Geçirildi

Adana polisi bir eve yaptığı operasyonda sahte botoks ilacı sattığı öne sürülen şüpheliyi yakalarken, evde yapılan aramada 25 sahte botoks ilacı ele geçirildi.

Adana'da 25 Sahte botoks ilacı ele geçirildi

ADANA - Adana polisi bir eve yaptığı operasyonda sahte botoks ilacı sattığı öne sürülen şüpheliyi yakalarken, evde yaptığı aramada 25 sahte botoks ilacı ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte botoks ilacı sattığı öne sürülen bir kişiyi yakalamak için merkez Seyhan ilçesindeki evine baskın yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle birlikte şüphelinin evinde ve aracında arama yapan polis ekipleri, sahte 25 botoks ilacı, 3 implant, implant cerrahi seti ve mobil röntgen cihazı ele geçirdi.

Şüpheli, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.