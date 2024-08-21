Adana'da 25 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 25 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Ağustos'ta ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen 19 tabanca ve 6 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Operasyon ve denetimlerde farklı suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı.