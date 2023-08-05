Adana'da 25 Milyon Makaron Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda, 25 milyon 830 bin makaron ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.