Adana'da 25 Milyon Makaron Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda, 25 milyon 830 bin makaron ele geçirildi ve şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde 25 milyon 830 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Şakirpaşa Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.
Adreste 25 milyon 830 bin makaron bulan ekipler, şüpheli S.Ç'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel