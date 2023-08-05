Adana'da 25 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depoda gümrük kaçağı 25 milyon 830 bin makaron ele geçirildi, gözaltına alınan S.Ç. tutuklandı.

ADANA'da bir depoda gümrük kaçağı 25 milyon 830 bin makaron ele geçirildi, gözaltına alınan S.Ç. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, S.Ç.'ye ait depoda baskın yaptı. Aramada 25 milyon 830 bin kaçak makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.Ç., emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.