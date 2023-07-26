Adana'da 25 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da yapılan operasyonda, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen bir depoda 25 milyon 450 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'da 25 milyon 450 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.
Adresteki aramada 25 milyon 450 bin kaçak makaron bulan polis, şüpheli C.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel