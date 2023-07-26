Adana'da 25 Milyon Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da yapılan operasyonda, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen bir depoda 25 milyon 450 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.