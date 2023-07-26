Adana'da 25 Milyon 450 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana polisi, Yüreğir ilçesinde bir depoda yapılan operasyonda 25 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Adana polisi yaptığı operasyonda 25 milyon 450 bin kaçak makaron ele geçirdi, bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, C.Ö.'nün deposuna baskın yaptı. Aramalarda gümrük kaçağı 25 milyon 450 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda şüpheli C.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA