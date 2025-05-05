Adana'da 25 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Adana'daki bir asfalt üretim tesisinde yapılan operasyonla 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Adana'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir asfalt üretim tesisinde atık yağlardan kaçak akaryakıt üretildiğini belirledi.
Bunun üzerine ekipler tesise operasyon düzenledi.
Polis, tesisteki tanklarda 25 bin litre kaçak akaryakıt buldu, bir kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel