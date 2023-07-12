Adana'da ormanlık alanda çıkan yangında 25-30 hektar alan zarar gördü. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'da 25-30 hektarın yandığı orman yangını kontrol altına alındı

ADANA - Adana'da ormanlık alan çıkan yangında 25-30 hektar alan zarar görürken yangın kontrol altına alındı. Ekipleri soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Kepeztepe Köyünde ormanda yangın çıktı. Köy sakinleri yangını fark etmesi üzerine durumu Orman Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye 9 söndürme helikopter, 2 uçak, 40 arasöz, 19 su tankı, 10 iş makinası ve 300 personel sevk edildi. Ekiplerin saatler süren müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında 25-39 hektar alan zarar görürken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.