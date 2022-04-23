ADANA'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI YAPILDI

ADANA (DHA) - ADANA'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Atatürk Parkı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından ilkokul ve ortaokullardan yüzlerce öğrenci, kortej eşliğinde Uğur Mumcu Meydanı'na bayraklarla yürüdü.Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törene Adana Valisi Süleyman Elban, 6'ncı Kolordo Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Fidan Vursavuş, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinliklerde, öğrenciler şiirler okuyup halkoyunu gösterisi yaptı. Öğrencilerin gösterileri vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Düzenlenen programın ardından Vali Elban, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaketleri verdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel