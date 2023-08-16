Adana'da 23 milyon kaçak sigara ve makaron ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı makaron ve doldurulmuş sigara bulunan depoları tespit etti. Operasyonlarda 23 milyon kaçak sigara ve makaron ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 23 milyon kaçak doldurulmuş sigara ve makaron ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı makaron ve doldurulmuş sigara bulunan çok sayıda depoyu tespit etti. Adreslere farklı tarihlerde operasyon düzenleyen polis, depolarda arama yaptı. Adreslerde gümrük kaçağı 10 milyon 610 makaron, 12 milyon 486 bin 200 kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. - ADANA